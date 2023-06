Nathaniel Rateliff & The Night Sweats partagent un nouveau titre

Récemment, Nathaniel Rateliff a participé à la célébration du 90e anniversaire de Willie Nelson au Hollywood Bowl de Los Angeles. Il a interprété "A Song for You", "City of New Orleans" et "I Can Get Off on You", en duo avec Margo Price.

En outre, Nathaniel Rateliff et son groupe prendront la route cet été et cet automne pour une longue série de concerts dans le monde entier. Ils seront notamment de passage chez nous le 29 juin à Rock Werchter.

L’EP What If I contient une sélection de chansons inédites enregistrées pendant les sessions de The Future ainsi que le nouveau titre "Buy My Round". Toutes les chansons de ce projet ont été produites par Bradley Cook (Bon Iver, Kevin Morby, The War on Drugs) et R.M.B. – le trio de production composé de Nathaniel Rateliff, Meese et James Barone (Beach House). La chanson "Slow Pace of Time" est interprétée par le clarinettiste Charlie Gabriel, leader du Preservation Hall Jazz Band.

Le mois dernier, le groupe a présenté une version alternative du titre "What If I" :