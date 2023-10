Nathan Van Hooydonck sort du silence pour la 1e fois depuis son accident : "J’ai directement su que ma carrière était terminée"

C’est l’événement qui a marqué tous les observateurs de cyclisme le mois dernier : l’accident, heureusement sans trop de conséquences, de Nathan Van Hooydonck, victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il était au volant de sa voiture. Pris en charge par les médecins, le rouleur belge s’en est sorti sain et sauf, tout comme sa compagne enceinte au moment de l’accident. Mais à cause de ces soucis cardiaques, il a malgré tout dû faire une croix sur la suite de sa carrière.

Pour la 1e fois depuis son accident, l’ancien coureur Jumbo est sorti du silence : "Je ne me souviens de plus grand-chose. Mais je me souviens de la tristesse que j’ai ressentie à ce moment-là. Avant que les médecins ne me le disent, je savais que ma carrière était terminée. J’ai bien été soutenu par le personnel hospitalier et par ma famille, qui était là tous les jours, mais c’était une semaine horrible à l’hôpital."

Heureusement, le Belge a retrouvé le sourire quelques jours plus tard puisque sa femme, Alicia Cara, a mis au monde Alessio, leur fils : "Pour le même prix, je n’aurais jamais pu le prendre dans mes bras. Je m’en rends compte et je m’en rends compte un tout petit peu plus chaque jour" confie-t-il dans les colonnes d’HLN.

Un discours poignant, teinté d’une émotion sincère, qui prouve que, parfois, dans la vie, le sport n’est finalement que dérisoire.