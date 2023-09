Nathan Van Hooydonck serait dans un état critique après un accident de voiture

Selon le Nieuwsblad, Nathan Van Hooydonck (27 ans) a provoqué un accident de voiture à la suite d'un malaise ce matin et il se trouverait dans un état critique.

Selon nos confrères, cinq voitures ont été impliquées dans cet accident survenu vers 8h30 à Kalmthout alors que le coureur belge de Jumbo-Visma conduisait et que son épouse, enceinte, était à ses côtés. Il semblerait que Nathan Van Hooydonck ait subi un malaise, qui l'aurait poussé à appuyer sur l'accélérateur et à causer ce carambolage dans un carrefour. Il aurait été réanimé sur place par les secours et aurait été emmené à l’hôpital dans un état jugé préoccupant. Sa compagne ne serait pas blessée mais aurait été également emmenée à l'hôpital afin de contrôler son état de santé et celui de son bébé. Dans les autres véhicules impliqués, trois personnes seraient légèrement blessées.

Coureur de Jumbo-Visma depuis 2021, Nathan Van Hooydonck est devenu petit à petit un lieutenant de Wout Van Aert et des autres leaders de l'écurie néerlandaise. Il a remporté plusieurs titres de champions de Belgique chez les espoirs. Il faisait également partie de la sélection belge élite lors des derniers Mondiaux à Glasgow.