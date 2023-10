Nathan Ngoy a impressionné face à Bruges : "Il a énormément de qualités, c’est un futur grand" explique Philippe Albert

Dans un choc tant attendu et au scénario improbable, le Standard a réussi à s’imposer face à Bruges au terme du temps additionnel. Le plateau de La Tribune est revenu sur la rencontre.

Stephan Streker a d’abord évoqué le match dans son ensemble. "Bruges a un noyau plus impressionnant mais le Standard gagne grâce à la ferveur et l’envie. Il y avait quelque chose qui permettait de se dire que le Standard pouvait le faire jusqu’au bout. Certaines victoires signifient plus que cela. Il s’est passé quelque chose, c’est une date pour eux."

De son côté, Nicolas Frutos a évoqué l’importance de Wilfried Kanga. "J’adore son profil, toute équipe voudrait l’avoir. Il est capable d’apporter du poids sur la défense adverse tout seul. C’est très difficile à tenir. Il sait tenir la balle, garder la défense dans son dos, il est en progression et peut encore mieux faire."

L’un des autres Liégeois à avoir réalisé un grand match est Nathan Ngoy qui faisait l’unanimité sur le plateau. "Il a énormément de qualités, c’est un futur grand. Il a été excellent aussi bien défensivement qu’offensivement. Cela va être difficile de le déloger", disait notamment Philippe Albert. "Il m’a toujours impressionné par sa maturité, sa vitesse et son jeu. J’ai toujours trouvé qu’on ne l’utilisait pas assez au vu de ses qualités. C’est l’un des défenseurs les plus difficiles à passer, il ne va pas s’arrêter là", enchérissait Nicolas Raskin, invité sur le plateau.