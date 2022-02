Nathan Méténier, le jeune activiste écologique qui parle aux oreilles de l'ONU

Activiste écologique de 22 ans, Nathan Méténier est jeune conseiller climat aux Nations unies depuis un an et demi et chargé de plaidoyer pour le réseau d'association Youth and Environment Europe.

Il se tient auprès des dirigeants de grandes entreprises et chefs d'Etat du monde entier pour faire peser le poids de la jeunesse dans les politiques environnementales. Un travail de longue haleine qu'il exécute en suivant son master depuis Londres mais qu'il a commencé très tôt dans son Isère natale, les yeux rivés sur le Mont-Blanc.