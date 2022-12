Nathalie Maleux, trapéziste de haute voltige !

Face à eux : Armelle, Walid et David Greuse, alias Freddy Tougaux, forment l’équipe de l’Esprit de famille.





Au sommaire des archives de cet avant-dernier épisode du " Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous ", des souvenirs télévisuels comme on n’en voit nulle part ailleurs. Nathalie Maleux en trapéziste de haute voltige à l’occasion des 50 ans de l’opération Cap 48, en 2007, ou encore, " notre " Roger Laboureur national qui reçoit le -presque !- sosie de Charles Aznavour dans " Copie conforme ", l’émission culte que présentait Philippe Luthers, le frère de Thierry, sur la RTBF dans les années 90.





Autres pépites à voir ou à revoir sans modération ce dimanche : un lapsus fort peu catholique d’Ophélie Fontana à la présentation du JT et un canapé dont doivent encore certainement se souvenir le comédien belge Bernard Cogniaux et Anne Coesens, réalisatrice et actrice de l’excellente série télé belge, " Pandore ". Sans oublier cette séquence où le prince Albert (futur Albert II) n’hésite pas à utiliser les grands moyens pour inaugurer une fontaine à Dinant, Walid dans une caméra cachée irrésistible tournée au salon Batibow à Bruxelles, MC Solaar interprétant " Tata Yoyo " sur le plateau de " Quelques chose en nous " consacré à Annie Cordy ou encore, Noël Godin en personne qui entarte Bernard-Henry Kody au " Grand Cactus " !



Pour ne rien manquer de ce nouveau voyage dans monde merveilleux des archives de la RTBF, rendez-vous ce dimanche à 20h35 sur la Trois ou, quand vous le voulez, sur Auvio.