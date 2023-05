Nathalie Lhermitte rend hommage en live à Edith Piaf et interprète "L’hymne à l’amour" a cappella

Nathalie Lhermitte était l’invitée du 8/9 pour sa tournée mondiale de Piaf ! Le Spectacle, qui passera le 22 octobre par le Cirque Royal de Bruxelles.

Véritable "chant d’amour" selon ses termes, Nathalie Lhermitte rend hommage à Edith Piaf en interprétant ses plus grandes chansons dans le monde entier, à travers plus de 50 pays. Un spectacle impressionnant, encensé par les proches de Piaf et accompagné d’archives vidéos et d’images jamais diffusées.

"Il faut que ce soit vivant […]. Ce spectacle est un voyage dans les chansons de Piaf", explique Nathalie Lhermitte. "Je mets mes cellules vivantes, je mets tout mon amour, je mets mon amour pour elle et ses chansons."

Une histoire d’amour sur scène qui dure depuis un quart de siècle pour Nathalie Lhermitte : "mon premier spectacle sur Edith Piaf était une comédie musicale, on était 14 sur scène, c’était toute sa vie, et c’était il y a 25 ans. Je ne comprenais pas pourquoi on me demandait, moi petite fille blonde, de jouer le rôle d’Edith Piaf", se souvient-elle. "Ça a changé ma vie."

J’essaie de vivre ses chansons qui sont des petites pièces de théâtre de trois minutes chacune.

Soixante ans après son décès, les chansons de Piaf continuent d’attirer : en plus de 600 représentations, Piaf ! Le Spectacle a déjà été applaudi par un million de spectateurs. "C’est une rencontre, Piaf. J’aime profondément cette femme, et j’aime qu’on l’aime", se réjouit Nathalie Lhermitte.

Piaf ! Le Spectacle passera aussi par la Belgique le 22 octobre. Toutes les infos et réservations sont à retrouver sur le site du Cirque Royal de Bruxelles.