Nathalie Heinich : « Le combat contre le wokisme est aussi un combat politique pour la conception universaliste de l’être humain »

Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit la philosophe et sociologue Nathalie Heinich à l’occasion de la parution de son dernier essai Le wokisme serait-il un totalitarisme ? aux éditions Albin Michel. Un essai qui questionne donc une vision, une lecture de la culture et de l’histoire qui fait polémique aujourd’hui dans la société : l’esprit woke. D’emblée de jeu, le ton est donné : selon Nathalie Heinich la réponse est oui, le wokisme s’apparente à un totalitarisme. Elle précise toutefois qu’elle soutient cette thèse dans l’arène civique et non pas académique, que son propos ici est celui d’une citoyenne et non pas d’une chercheuse, car Nathalie Heinich tient à la distinction entre ces deux pôles, même s’il s’opère régulièrement des allers-retours entre eux.