Nathalie Guirma: le nouveau visage du tourisme à la RTBF!

J'espère apporter un regard neuf sur les trésors wallons et bruxellois et partager avec les téléspectateurs et internautes mon émerveillement, mon étonnement...

La Belgique recèle des hauts lieux culturels et historiques dans ses grandes villes. Elle attire déjà de nombreux touristes grâce à son passé riche d'histoires.

Saviez-vous par exemple que la plus grande collection de manuscrits des Ducs de Bourgogne se trouve à la KBR? La Bibliothèque Royale de Belgique!

Si l'on s'aventure dans les Ardennes Belges, on peut allier sport et nature à travers de nombreuses activités: paddle, kayak, escape-game, trottinettes électriques, VTT électriques ou pas, parcours d'orientation... ou tout simplement dormir dans des cabanes "tout confort" sur un lac ! C'est le cas à Herbeumont que j'ai découvert avec enchantement.

Avec "Les Ambassadeurs", émission diffusée également sur TV5 Monde, notre objectif est de donner envie à un maximum de personnes d'aller découvrir les pépites cachées de Wallonie et de Bruxelles et elles sont multiples!

C'est d'ailleurs cette grande diversité de lieux et de talents qui me plait dans cette émission! Je pense que le téléspectateur sera surpris de redécouvrir certaines villes, comme Namur et son nouveau quartier Delta dédié à la culture, racontée joyeusement par l'humoriste GuiHome élu Namurois de l'année 2016.