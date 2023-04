Nathalie Guirma des Ambassadeurs : "Partir à la rencontre du patrimoine et du terroir, c'est passionnant"

Nathalie Guirma présente "Les ambassadeurs" chaque samedi à 13h35 sur La Une. La présentatrice était l’invité de David Barbet dans l’émission "Le 6-8" pour parler de l'émission, de la météo ainsi qu'un possible retour en France.

Depuis quelques mois, Nathalie Guirma est aux commandes de l'émission "Les ambassadeurs" sur La Une. Elle témoigne son affection pour le programme :

"Partir à la rencontre du patrimoine et du terroir, c'est passionnant. C'est important d'être garant des traditions. En télévision, j'aime me focaliser sur les artisans. C'est un bonheur d'aller à la rencontre des ambassadeurs."

Nathalie Guirma est aussi à la présentation de la météo depuis quelques semaines, elle dévoile les difficultés qu'elle a rencontré les premiers jours : "Certains pensent que nous avons un prompteur mais en fait on regarde la carte quand notre regard part sur le côté. On doit aussi construire la carte très tôt le matin. C'était stressant au départ. On doit aussi raconter une histoire pour rassembler toutes les informations en deux minutes".

Nathalie Guirma a passé quelques années en France notamment du côté de France Télévisions, l'animatrice ne ferme pas la porte à un retour chez notre voisin français : "Si on me propose un poste d'animatrice qui est compatible avec mon agenda actuel et ma vie de famille en Belgique, oui je peux le faire. Si c'est une quotidienne en direct, je ne peux pas le faire. Mes enfants sont heureux en Belgique".

