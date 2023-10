Nathalie Frogneux : « le secret est toujours une prise de pouvoir »

"Mensonge", "bobard", "baratin", "bullshit" mais aussi "excuse" ou encore "trahison", Nathalie Frogneux nous propose une typologie du mensonge, plus intéressante selon elle qu’une généalogie, car ces notions sont difficiles à définir. Nathalie Frogneux tente de démêler ces différents concepts qui nous semblent parfois bien flous… Par exemple, quelle distinction établir entre la chose que l’on ne dit pas, que l’on cache, soit un secret, et le mensonge avéré ?

Nathalie Frogneux nous dit que "le secret est toujours une prise de de pouvoir sur l'autre". Dès lors que l’on a connaissance d’une information que l’on cache à l’autre alors qu’elle lui serait utile, on crée une relation asymétrique. Cela est fort dommageable par exemple en amitié, qui présuppose les confidences ou, du moins, une communauté de vue.

Le franc mensonge lui, consiste à dire explicitement et sciemment le contraire des faits que l'on connaît. Nathalie Frogneux cite Platon qui disait du menteur qu’il connaît la vérité et est capable de produire son contraire. De ce fait, il y aurait une supériorité du menteur par rapport à celui qui dirait simplement la vérité. On est ici dans le registre du franc mensonge. L’adjectif a son importance, car tous les mensonges, souligne Nathalie Frogneux, ne sont pas francs. Elle prend pour exemple ce que les Américains nomment white light, qu’on peut traduire par "mensonge blanc". Il s’agit de ne dire qu’une demi-vérité. Le processus est le suivant : en disant seulement la moitié des choses, on permet à notre interlocuteur d’interpréter notre propos de manière erronée. Par conséquent, on produit un mensonge mais en se laissant la possibilité de se dédouaner : si l’on nous reproche d’avoir menti, on pourra tout à fait riposter que l’on a dit la vérité, en omettant la deuxième partie…