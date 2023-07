Nathalie Baye succède à Benoît Poelvoorde sur l’affiche du FIFCL de Liège

Nathalie Baye succède à Benoît Poelvoorde sur l’affiche du Festival international du Film de Comédie de Liège (FIFCL) dont la 8e édition se déroulera du 2 au 6 novembre prochains, indiquent mardi les organisateurs de l’événement dans un communiqué.

Le FIFCL lui offrira dans la foulée une dalle à son nom sur le "Walk of Fame" liégeois situé rue Pont d’Avroy ainsi qu’un Taureau d’Or pour l’ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d’ouverture au Forum. Une rencontre publique avec l’actrice est également prévue le même jour, précise le communiqué.

Découverte en 1973 dans "La Nuit américaine", de François Truffaut, Nathalie Baye, âgée aujourd’hui de 74 ans, peut se targuer d’une filmographie riche d’une centaine de films, dont plusieurs comédies, à l’image de "Ça ira mieux demain" (2000), "Vénus Beauté Institut" (1999), "Barnie et ses petites contrariétés" (2000), "Absolument fabuleux" (2001) ou "Arrête-moi si tu peux" (2002), rappellent les organisateurs.

L’actrice, qui a tourné avec Godard, Chabrol, Truffaut et Spielberg, a également obtenu quatre César dont deux fois celui de la meilleure actrice pour "La Balance" (1983) et "Le Petit Lieutenant" (2006) et deux fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour "Sauve qui peut (la vie)" (1981) et "Une étrange affaire" (1982).