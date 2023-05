Nathalie Baye campe le rôle d’une ancienne résistante dans un téléfilm de Josée Dayan

Son roman "Marie-Octobre" paraît quant à lui en 1948 et donne lieu 11 ans plus tard à une première adaptation en long-métrage de Julien Duvivier, le réalisateur de Don Camillo. Le film, à l’époque, avait rencontré un grand succès au box-office, avec plus de 2,5 millions d’entrées vendues et rassemblait de nombreuses stars françaises de l’époque. Parmi elles, l’actrice et chanteuse Danielle Darrieux, qui interprétait le rôle-titre aux côtés de Lino Ventura et Serge Reggiani.