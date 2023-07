Natation : stratosphérique, Léon Marchand triple la mise sur le 200m 4 nages

L’épatant nageur français Léon Marchand a remporté ce jeudi son troisième titre sur les championnats du monde de natation 2023 en décrochant l’or sur le 200m 4 nages. Cette victoire confirme la suprématie du Toulousain sur les épreuves combinées.

Décidément, le français Léon Marchand éclabousse la planète natation de son talent lors de ces championnats du monde. Après le titre et le record du monde sur le 400m 4 nages et le titre sur le 200m papillon, le voilà couronné une nouvelle fois sur le 200m 4 nages.

Léon Marchand a une nouvelle fois fait parler sa science des coulées et son immense talent en brasse pour dégoûter ses adversaires. Il a fait la différence dans la troisième partie avec une coulée stratosphérique qui l'a propulsée plusieurs mètres devant ses concurrents.

Il s’impose avec plus d’une seconde d’avance sur ses plus proches poursuivants, les Britanniques Duncan Scott et Tom Dean. Ce chrono pulvérise le record d’Europe et constitue la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance derrière Ryan Lochte et Michael Phelps.