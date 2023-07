Natation : Léon Marchand, le bourreau de travail qui détrôna Michael Phelps

Ce dimanche 23 juillet, le français Léon Marchand a écrit une nouvelle page d’histoire en effaçant des tablettes le dernier record du monde détenu par la légende américaine Michael Phelps. Spécialiste des épreuves combinées, de la brasse et du papillon, il a repoussé le plus grand nageur de tous les temps à plus d’une seconde sur le 400m 4 nages. Portrait du nouveau crack de la natation mondiale.

Léon Marchand, ou l’histoire d’un bourreau de travail à la personnalité simple et discrète. Il n’a ni le côté rock star de Michael Phelps, ni le côté dilettante de Florent Manaudou. Léon Marchand est Léon Marchand, un athlète concentré sur ses objectifs et amoureux du travail bien fait. Un athlète qui ne fait pas de vague.

Fils d’un vice-champion du monde et d’une multiple championne de France, il est né le 17 mai 2002 à Toulouse. Une époque à laquelle le très jeune Léon Marchand s’habituait déjà aux bassins chlorés du club familial, les dauphins du TOEC à Toulouse.