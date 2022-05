Natation : le triple champion olympique Adam Peaty forfait pour les Mondiaux

Le triple champion olympique de natation britannique Adam Peaty a annoncé mercredi qu'il ne participerait pas aux Mondiaux organisés en juin à Budapest, victime d'une fracture à un pied subie à l'entraînement.

"On m'a dit de me rester au repos pendant six semaines, ce qui malheureusement m'empêche de participer aux championnats du monde (grand bassin ndlr) à Budapest le mois prochain", a écrit le double recordman du monde du 50m et 100m brasse dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Le nageur ne pourra donc pas défendre les deux titres mondiaux en individuel sur 50 et 100m brasse qu'il possède depuis 2015.

"Plus tôt cette semaine, alors que je m'entraînais en salle, je me suis fracturé un os d'un pied", a expliqué le triple champion olympique (100m brasse à Rio et Tokyo et relais 4x100 m 4 nages mixte au Japon).