Natation : Le prodige Léon Marchand aussi champion du monde en papillon

Le discret et travailleur Léon Marchand est un spécialiste des épreuves de papillon, de brasse et des courses combinées. Il s’est d’ailleurs également qualifié quelques minutes plus tard pour la finale du 200m 4 nages où il visera un troisième titre en autant de compétitions disputées au Japon. Il avait déjà été sacré champion du monde sur la distance à Budapest en 2022 et a réalisé cette après-midi le meilleur temps des engagés. La finale de cette nouvelle épreuve combinée aura lieu ce jeudi à 14h03 heure belge.

Ce jeudi, Léon Marchand devrait également disputer les séries et, en cas de qualification, les demi-finales du 200m brasse. Il n’a pas encore confirmé sa participation mais devrait tenter un fabuleux quadruplé lors de ces championnats du monde.