Natation : l'or et le record, la journée parfaite de "Fredje" Deburghgraeve aux JO d'Atlanta 96

Il aime le rock, les motos et la bière. Il est chauve, et il nage vite. Très vite. Champion du monde, d’Europe et olympique, Frédérik Deburghgraeve est sans conteste et à la fois plus atypique et le meilleur nageur belge de l’histoire. Le 21 juillet 1996 à Atlanta, jour de fête nationale, "Fredje" est au sommet de son art. Après avoir battu le record mondial en série du 100m brasse, le Roularien remporte ce qui est toujours aujourd'hui la seule et unique médaille d’or olympique belge en natation. Une plongée en or à revivre dans notre podcast " Un jour dans le sport ".