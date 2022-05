Natation artistique : si cette discipline est "artistique", l’Art est bien difficile !

Toutes ces jeunes femmes travaillent ou sont aux études, mais elles s’entraînent 2 à 3 fois par semaine en vue des prochains championnats. Pour Nivelles ce projet d’une équipe de compétition est récent, il est exigeant, mais il les passionne.

Marie :" J’adore être en équipe, et si un jour une d’entre nous bat de l’aile, les autres sont là pour le relancer".

Léa :" On doit se dépasser, notamment pour ne pas pénaliser les autres. A chaque entraînement, quand on souffre en apnée ou en cardio, on sait qu’on doit dépasser ça".

Ysaline:"Ca me permet de faire du sport avec des filles que je connais et que j'apprécie depuis plus de dix ans".

Elisa :" J’adore l’esprit ludique : on enregistre des techniques, des consignes, des temps. Puis on doit les exécuter dans l’eau et ensemble. Une partie hors de l’eau, une partie dans l’eau. Ça fait vraiment fonctionner le cerveau, ce n’est pas juste un sport de muscles".