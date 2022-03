Nataliya Chepurenko : "Plusieurs familles se cachent dans des caves, quelque part. C'est très compliqué."

"Avant, mon pays était l’une des quinze républiques de l’URSS. Avant notre indépendance, nous n’étions pas libres : on nous imposait de parler russe et on nous interdisait de prononcer ne serait-ce qu’un mot en ukrainien. Moi, j’étais encore petite, je ne m’en souviens pas très bien, mais je sais que mes grands-parents en ont souffert. Quand nous sommes devenus indépendants en 1991, il y avait un réel sentiment de liberté dans le pays. Pour ma part, j’ai commencé à apprendre l’ukrainien, découvert la culture de mon pays, les chansons, les histoires, les vêtements traditionnels… C’est comme si nous faisions partie de l’Union européenne, en grande partie avec la culture qu’on partage, mais aussi avec notre économie et notre industrialisation. Et puis en 2014, avec la guerre dans la région du Donbass, on est revenu en arrière. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est car vous avez toujours été libre en Europe, jamais "sous" un autre pays. On veut seulement être libres nous, les Ukrainiens. Ceux qui restent là-bas sont prêts à sacrifier leur vie pour la liberté de notre pays".

La Croix-Rouge de Belgique, UNICEF Belgique, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique et Caritas International se sont réunis pour intervenir ensemble dans cette situation d’urgence : c’est le consortium 12-12. Vous pouvez faire un don en ligne ici ou via le compte bancaire BE19 0000 0000 1212.

