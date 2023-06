Natalie Portman : un début de carrière controversé

Elle avait 12 ans quand le grand public la découvre dans Leon. Elle va rapidement mettre tout le monde d'accord en s'imposant comme une jeune comédienne au futur prometteur. Mais qui est vraiment Natalie Portman ?

Natalie Portman de son vrai nom Natalie Hershlag est israélo-américaine et n'est pas qu'une actrice mais elle est aussi réalisatrice, productrice et scénariste. Elle est née le 9 juin 1981 à Jérusalem en Israël. Enfant unique, sa mère est femme au foyer et son père un médecin spécialisé dans l'infertilité. Ses grands parents sont d'origine polonaise et ses arrière grands parents paternels sont morts à Auschwitz et ses arrière grands parents maternels sont d'origine russe et Autrichienne.

Elle rêve depuis son plus jeune âge de danse et de cinéma mais c'est à ses 10 ans qu'elle se fait repérer dans une pizzeria. 2 ans plus tard, elle obtient son premier grand rôle et nous l'a découvrons aux côtés de Jean Reno dans Leon. C'est après le succès de ce film que l'actrice décidera de prendre le nom de sa grand mère Portman. Un nom plus facile à retenir et à prononcer.