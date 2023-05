Natalie Portman ne garde pas un bon souvenir du film "Léon" : "C’est compliqué pour moi d’en parler"

Natalie Portman n’avait que 12 ans quand elle a joué dans son premier long-métrage, "Léon", réalisé par Luc Besson.

Dans le film, la jeune fille du nom de Mathilda se trouve seule, après que sa famille ait été assassinée. Léon (Jean Reno), un tueur en série bien plus âgé qu’elle, décide de la protéger. À plusieurs reprises, elle lui déclare son amour en chantant "Like a Virgin" de Madonna et "Happy Birthday (Mr. President)" comme Marilyn Monroe. Pire encore : dans certaines scènes coupées de la version longue du film, Mathilda mentait sur son âge pour paraître plus mature et demandait à Léon de coucher avec elle, ce qu’il refusait.

Selon Vanity Fair, des rumeurs disent que le scénario aurait été inspiré par une relation réelle entre Luc Besson et une adolescente de 15 ans, âge légal du consentement en France. On le rappelle, le cinéaste est visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et comportements déplacés depuis 2018. Il a toujours nié les faits.

L’actrice a récemment accordé une interview au Hollywood Reporter dans le cadre de la promotion de son prochain film, "May December". Elle est revenue sur sa vie ainsi que sur ses rôles les plus cultes, dont celui de Mathilda dans "Léon". Elle a avoué avoir été bouleversée par les allégations contre le réalisateur et avoir beaucoup souffert à cause de ce film : "C’est un film qui est fortement apprécié, les gens viennent m’en parler plus que n’importe quel autre film que j’ai fait, et il m’a permis de faire carrière mais quand on le regarde aujourd’hui, c’est certain qu’il contient des aspects gênants. Donc, oui, c’est compliqué pour moi d’en parler".

Ce n’est pas la première fois que Natalie Portman évoque ces mauvais souvenirs. En 2018, lors de la Women’s March de Los Angeles, elle a révélé des détails très glauques sur l’hypersexualisation qu’elle a subie lors de la sortie du film : "J’étais tellement contente, quand le film est sorti l’année de mes 13 ans, que mon travail et mon jeu puissent toucher le public. J’ai ouvert ma première lettre de fan, toute enthousiaste… Pour y lire le fantasme d’un homme qui rêvait de me violer. Un décompte a été lancé sur ma station de radio locale jusqu’au jour de mes 18 ans, car c’est à cet âge que cela deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma parlaient de ma poitrine naissante", comme l’a évoqué France Inter en 2022 dans un podcast.