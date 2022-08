Natalie Imbruglia, invitée surprise au concert de Coldplay

Coldplay, actuellement en tournée avec son show " Music of the Spheres ", jouait sa troisième date sur les 6 programmées, au Wembley Stadium, ce mardi soir, à Londres. Afin de rendre hommage à Olivia Newton-John, Natalie Imbruglia les a rejoints sur scène.

Olivia Newton-John est décédée le 8 août dernier des suites d’un cancer qu’elle combattait depuis 30 ans. C’est en son honneur que Coldplay a invité Natalie Imbruglia et Jacob Collier à chanter avec eux. Avant de reprendre le célèbre tube " Summer Nights " de la défunte, la chanteuse a interprété l’un de ses plus célèbres morceaux, à savoir : " Torn ".

C’est sur ses réseaux que Coldplay a posté un extrait de ce moment, profitant de l’occasion pour remercier l’artiste australienne et Jacob Collier pour leur présence. On peut y voir une Natalie Imbruglia heureuse, pleine de joie et d’enthousiasme : un extrait qui met tout de suite de bonne humeur.



Découvrez la vidéo ci-dessous :