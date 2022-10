Natalie Imbruglia avait voulu cacher sa silhouette dans le clip de son hit Torn pour cause de dysmorphophobie

La chanteuse australienne Natalie Imbruglia, révélée par le tube "Torn" en 1997, a dévoilé lors d’une interview pour le journal The Independant souffrir de dysmorphophobie lors du tournage du clip.

La dysmorphophobie est un trouble caractérisé par une préoccupation importante concernant un "défaut" de l’apparence physique qui peut se transformer en obsession et affecter le comportement.

Dans ce clip culte, la chanteuse apparait en pantalon militaire un peu baggy et pull à capuche. Un look perçu comme "androgyne et cool" mais qui a surtout soulagé l’artiste "atteinte de trouble dysmorphique corporel et peu sûre de son corps": "Mon intention en portant cela était que vous ne puissiez pas voir ma silhouette, parce que je ne voulais pas que quiconque la voie." Elle a pensé à l’époque : "Dieu merci, je ne dois pas porter de robe !"

"Left of the Middle", le premier album de la Natalie Imbruglia, fête ses 25 ans cette année et a droit à une belle tournée d’anniversaire.

Cet été la chanteuse de 47 ans a fait une apparition surprise lors d’un concert de Coldplay à Londres afin de rendre hommage à Olivia Newton- John.