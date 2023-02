Natagora : "Tondez moins et vous aurez davantage d’espèces d’oiseaux", explique Anne Weiserbs, ornithologue

Se pose alors une question : faut-il nourrir les oiseaux ? Parce que s’ils reviennent au jardin, c’est parce qu’on les nourrit et donc ils ne vont plus dans leur habitat plus large, dans les champs voisins.

Nourrir proprement

"On peut nourrir pour avoir le plaisir de les observer plus près, mais dans ce cas-là, il est important de savoir qu’il vaut mieux nourrir bien que nourrir mal. On peut faire du tort en donnant de la nourriture qui va être renouvelée trop rarement et qui pourrait se pourrir. Si on nourrit sur des supports en forme de plateau où les oiseaux vont venir se poser sur la nourriture, vont venir faire leur fiente sur la nourriture, dans ce cas-là, on va favoriser la propagation des maladies et donc là c’est mieux de rien faire que de faire quelque chose comme ça. Donc si on nourrit, oui c’est proprement."

Comment ? Plusieurs éléments donnés par Anne Weiserbs :

Dans des silos verticaux à graines où les oiseaux vont se poser sur le petit support et vont aller chercher les petites graines plutôt que se poser sur la nourriture.

On peut disperser la nourriture un peu plus dans le jardin, mettre un peu au sol de sorte que les oiseaux n’aillent pas tous concentrés au même endroit.

Il faut vraiment essayer d’éviter l’agglomération à l’endroit où les oiseaux vont faire leur fiente.

Mieux vaut mettre l’accent sur l’habitat que de donner à manger. "Ce qui est très important, c’est que le jardin donne un milieu accueillant. C’est bien plus important que le jardin soit diversifié, qu’il y ait des buissons, qu’il y ait des arbres à bais, etc."