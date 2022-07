Natagora invite les Belges à recenser les papillons

Vous l’aurez peut-être constaté, les papillons se font de plus en plus rares malgré l’apparition de nouvelles espèces en provenance du sud. Pour s’en rendre compte, l’association Natagora invite tout un chacun à l’aider à les recenser et à les attirer dans son jardin.

Et pour rendre votre jardin particulièrement accueillant, il suffit de laisser une place plus importante à la nature, en laissant pousser un carré de chardons par exemple. "Les chenilles viendront s’y nourrir et ça donnera naissance aux papillons", confie Mario Ninanne, responsable de la réserve naturelle du domaine des Silex à Watermael Boitsfort.

Notez cependant que vos efforts seront vains si les conditions météorologiques ne suivent pas : les papillons sont peu friands de pluie… et de soleil.