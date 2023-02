"C’est à ce moment-là que les oiseaux sont les plus facilement observables", explique Anne Weiserbs, responsable de projet chez Natagora. "Poussés par le froid et la faim, ils s’aventurent plus près des maisons et se tolèrent plus largement entre eux, ce qui permet de les voir en plus grand nombre."

Lancé il y a 20 ans, le "grand recensement" des oiseaux de jardin attire de plus en plus d’amateurs.

En 2004, l’association collectait les données issues de 2000 jardins pour atteindre un pic de 14.000 jardins recensés en 2021.