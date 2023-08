Natacha Amal : "Ma mère a rêvé de tuer mon ex mari"

Natacha Amal est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

La comédienne revient sur une ancienne relation : "Ma mère a rêvé de tuer mon ex mari. Elle m'a dit qu'elle allait prendre un couteau."

Natacha Amal parle de mésaventures du passé : "Les jeunes sont beaucoup plus évolués que nous. Il y a une ouverture d'esprit que les générations antérieures n'avaient pas. Me concernant, je refuse de m'identifier à certaines mésaventures du passé."

Celle qui a joué dans "Femmes de loi" sur TF1 revient sur son expérience à la télévision : "Il y a des logiciels pour écrire les scénarios. Je disais à TF1 qu'il y avait des fautes de français dans le scénario. On n'avait pas le droit d'avoir les bras nus, on n'avait pas le droit d'avoir des sandales. On a retourné les premiers épisodes pour avoir une veste et des chaussures fermées."

Natacha Amal évoque sa relation avec ses parents : "Avec mon papa, c'était une relation très conflictuelle. Il y avait un fossé culturel énorme, une recherche d'identité. Il n'a pas été un super bon mari pour ma maman. Je me suis occupé de lui quand il avait un cancer généralisé. Il est mort en 1998. Ma maman est une montagne, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle n'a pas eu une vie si simple et facile."

