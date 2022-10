Natacha Amal dévoile sa relation compliquée avec Ingrid Chauvin

Natacha Amal a été l'héroïne de la série "Femmes de loi" avec Ingrid Chauvin entre 2000 et 2009.

L'actrice belge est revenue sur cette période et sa relation avec l'actrice de "Demain nous appartient" :

"Les premières années ont été absolument idylliques. On s'entendait vraiment comme deux frangines. On s'amusait beaucoup. C'était une époque où on rigolait beaucoup dans le travail."

Si à l'époque, les deux actrices s'entendaient très bien, c'est moins le cas aujourd'hui comme elle le confie dans l'émission TPMP People :

"Elle a eu un énorme succès et je l'en ai félicité mais cela a un petit peu coloré notre relation."

Natacha Amal va même plus loin en parlant "d'un calcul de carrière" pour Ingrid Chauvin.

Difficile d'être deux stars avec le même registre comme le déclare la comédienne de 54 ans :

"Ce n'était pas pratique, dans ce calcul là, de briller à deux."

Il y a quelques mois, Ingrid Chauvin avait évoqué leur duo à Ciné Télé Revue : "Avec Natacha, on n'est plus en contact depuis très longtemps. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'elle est devenue."

On sent que les deux comédiennes ne partiront pas en vacances ensemble de sitôt.