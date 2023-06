Nassogne : un projet d’éoliennes à Bande fait débat

Les promoteurs, TotalEnergies et Ideta, ont présenté leur projet à la population la semaine dernière.

Il est question de six éoliennes au lieu-dit " Le point zéro " avec une capacité de production électrique équivalente à la consommation annuelle de 20.000 ménages. Ces éoliennes seraient installées sur des terrains communaux.

Certains habitants s’opposent à cette implantation

Ce projet éolien ne plaît pas à certains habitants. "Ce sont des monstres industriels qui vont être là, s’alarme Isabelle Dupont, riveraine à Bande. Le mât n’est absolument pas représentatif de la hauteur. Nous sommes sur une hauteur de 100 mètres et le mât de l’éolienne atteindra 200 mètres plus les pales et il y en aura 6. Nous sommes dans un village rural et il y a de superbes balades ainsi que des points historiques comme la balade Chateaubriand et la chaussée Marie-Thérèse et on va venir tout nous détruire sans oublier la faune et la flore".

Une consultation populaire restreinte ?

Le projet, s’il se fait, prendra place sur des terrains communaux. La commune de Nassogne a d’ailleurs consulté la population à ce sujet. Comme l’explique son bourgmestre Marc Quirynen. "Avant de nous lancer dans ce projet, nous avons fait une consultation de la population. Lors de celle-ci, à peu près 35% de la population a répondu. C’était à partir de l’âge de 16 ans que la population était contactée. Sur ces 35%, il y a eu 60% qui ont répondu favorablement. C’est sur base de ce résultat que la commune a établi un cahier des charges".

Les opposants estiment, eux, que l’on aurait dû tenir compte de l’avis des villages voisins situés sur la commune de Marche. "Nous sommes un village limitrophe. À côté, il y a Lignières et Grimbiémon. Ce sont des villages marchois et à aucun moment la commune de Marche n’a été associée à la réflexion. La commune dit, qu’ici à Nassogne, on a consulté la population. Mais ils l’on consultée de telle manière que les autres habitants de Nassogne poussent pour que les éoliennes soient ici. Quelque part, c’était un petit peu cela. Mais les habitants des autres villages de la commune de Marche n’ont absolument pas été consultés et ils vont déguster comme nous".

Des interviews signées Laurent Trotta de TV Lux.