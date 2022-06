Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, prévient : "C’est la fin du bling-bling"

Un changement de cap radical pour un club qui nous a habitués à accumuler les stars et les égos dans un vestiaire parfois à la limite de la rupture. Visiblement conscient de l’échec de l’opération bling-bling, le président veut donc se rabattre sur un collectif plus soudé : On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté."

Le message est donc assez clair : il n’y aura pas de place pour les égos surdimensionnés et les joueurs qui voudront sortir du rang. À voir si le message passera dans le vestiaire.

Dans la suite de l’interview, le président a définitivement enterré la piste menant à Zinédine Zidane ("On n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement") et quasiment officialisé l’arrivée de Christophe Galtier à la tête de l’équipe fanion : "On discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord."

Réputé pour ses qualités de meneurs d’hommes mais pas encore forcément très connu à l’international, Galtier s’inscrirait donc dans cette nouvelle ligne de conduite, anti-bling-bling. Reste désormais à voir s'il a les épaules pour emmener le PSG au sommet du football européen.