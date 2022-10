Nasser Al-Khater, grand patron de Qatar 2022 : "Les progrès doivent être faits au niveau de la mise en application des lois"

La question environnementale est aussi un point très important. Vous savez, par exemple, que l’utilisation de l’air conditionné dans les stades est critiquée par des grandes ONG qui évoquent le fait que cela n’est pas écologique du tout ?

Nous devons regarder cela de manière globale. On ne peut pas regarder seulement une chose et dire que ce n’est pas écologique. Les systèmes sont beaucoup plus efficients que les premières générations d’air conditionné que nous avions. Car nous avons maintenant des systèmes de climatisations dans les stades depuis 2008 ici au Qatar. Les nouveaux stades sont plus de 30% plus efficients que la génération précédente. Donc il y a beaucoup de choses en places pour rendre les choses plus écologiques. Si on regarde l’empreinte carbone globale de cette coupe du monde, il sera, je pense assez faible. Le fait, par exemple, qu’il n’y aura pas de déplacement en avion dans le pays. La plupart des déplacements seront effectués en transport en commun. Ce qui est bon pour l’environnement. 30% de notre système de transport fonctionne avec de l’énergie électrique. Et toutes les constructions, tous les stades et un grand nombre de bâtiments ont été bâtis avec des critères et des standards bons pour l’environnement.