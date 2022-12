Nashville : ''Strawberry Wine'' de Deana Carter, un classique de la country music

1995, elle sort son premier album ''Did I Shave My Legs For This'', un album qui est publié, assez bizarrement, sur le label anglais Patriot Records. 1996, Capitol Records ressort l’album cette fois pour le marché nord-américain et le premier single sort. C’est l’explosion ! ''Strawberry Wine'', ce premier titre, devient numéro 1 dans les charts et l’album suit très vite. On atteint rapidement des records de ventes, et ''Did I Shave My Legs This'' reçoit cinq disques de platine.