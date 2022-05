Nashville nous accueille pour la sortie du nouvel album de Michael McAdam "Tremolo"

Michael McAdam revient avec un nouvel album solo, intitulé "Tremolo", petit bijou de précision musicale. Coproduit par son ami Jack Irvin, l’album sort du prestigieux Silvertone Recording Service. Même s’il est multi-instrumentiste, Michael McAdam s’est adjoint les services de Garry Tallent (du E-Street Band), du mandoliniste Butch Baldasarri et de Kim Richey (songwriter et chanteuse). On découvre la plage qui ouvre "Tremolo" (publié chez Permanent Records) : "Little Queenie".

