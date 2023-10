Nashville, à visiter : le musée Johnny Cash, le Blackbird Studio, le Ryman Auditorium…

Nashville, il y a tellement de choses à voir et à faire pour les fans de musique, comme le musée Johnny Cash, star et porte-drapeau de la cité en tant que tel.

Le Johnny Cash Museum, situé au 119 de la 3rd Avenue dans South Nashville, possède la plus grande et la plus complète collection d’objets et de souvenirs liés à Johnny Cash, y compris un mur de pierres provenant de sa propriété à Hendersonville. Ses costumes de scène, des documents écrits de sa main des amplis, des guitares, des disques d’or, des récompenses, des photos… Presque tout ce qui concerne la carrière du Man in Black.