Nasa : venez écouter le son des météorites qui s’écrasent sur Mars

L’engin spatial InSight de la NASA est le premier à capturer les ondes sismiques et acoustiques d’un impact sur la planète rouge.

Le sismomètre d’InSight, qui chasse les tremblements de terre, a capté une série de météoroïdes (petites météorites) qui ont impacté Mars en 2020 et 2021. La NASA a alors pu entendre le son que faisaient ces débris spatiaux en tombant sur le sol de la planète rouge : bloop.

"Non seulement il s’agit des premiers impacts détectés par le sismomètre du vaisseau spatial depuis qu’InSight a atterri sur la planète rouge en 2018, mais c’est aussi la première fois que des ondes sismiques et acoustiques d’un impact ont été détectées sur Mars", a déclaré la NASA dans un communiqué.

La première et la plus spectaculaire détection remonte au 5 septembre 2021 lorsqu’InSight a capté les ondes sismiques d’un rocher qui a explosé en au moins trois sections formant des cratères. Le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a vérifié le site d’impact et repéré les cratères, confirmant la source des ondes "entendues" par le sismomètre.