Nasa : Uranus aurait-elle des océans sur ses lunes ?

La Nasa s’intéresse fortement aux dernières planètes de notre système solaire et envisagerait de relancer une nouvelle mission à l’assaut de Neptune et Uranus. Une fenêtre de tire serait possible entre 2028 et 2030 avec une arrivée dans la zone d’Uranus vers 2043. Fort de ce regain d’intérêt, des équipes d’astronomes se penchent à nouveau sur les données de première main que Voyager 2 nous avait envoyées.

Résultat : ils ont découvert une population de particules énergétiques. "Ce qui était intéressant, c’est que ces particules étaient extrêmement confinées près de l’équateur magnétique d’Uranus", explique Ian Cohen. En éliminant les différentes possibilités, l’équipe se retrouve avec une seule explication : les particules provenaient très probablement d’une lune proche, projetant un panache de vapeur similaire à celui observé sur Encelade.

Et pour couronner le tout, "les images de Voyager 2 des deux lunes montrent des signes physiques de resurfaçage géologique, y compris d’éventuelles éruptions d’eau qui ont gelé à la surface". Cependant, "nous pouvons toujours faire une modélisation plus complète, mais tant que nous n’aurons pas de nouvelles données, la conclusion sera toujours limitée", conclut Ian Cohen.