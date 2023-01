Nasa : une vidéo fascinante de l’activité du Soleil sur 133 jours

Le Goddard Space Flight Center de la Nasa a publié une vidéo (accélérée) d’une heure qui retrace 133 jours de la vie de notre Soleil.

L’observatoire de la dynamique solaire de la Nasa (Solar Dynamics Observatory - SDO) continue depuis 13 ans d’envoyer des images de notre étoile. Si sa mission principale a duré cinq ans, la Nasa affirme que le SDO devrait rester opérationnel jusqu’en 2030.

Le SDO est placé sur une orbite géosynchrone à 22.000 kilomètres de la Terre, il en profite pour mesurer l’intérieur du Soleil, le champ magnétique et le plasma chaud dans la couronne solaire, tout en prenant des images (70.000 par jour, il y a de quoi faire).

Dans un document de la Nasa, le SDO est décrit comme tel : il "déterminera comment le champ magnétique du Soleil est généré, structuré et converti en événements solaires violents qui provoquent la météo spatiale."

Comprendre le Soleil en l’étudiant et en l’observant est essentiel surtout quand il entre dans une période d’intense activité qui voit les tempêtes solaires beaucoup plus courantes comme c’était le cas l’année passée et en ce début d’année 2023.

Sur la vidéo proposée par la Nasa, on suit l’activité du Soleil entre le 12 août et le 22 décembre 2022 : "La vidéo montre des régions actives brillantes traversant la face du Soleil lors de sa rotation. Le Soleil tourne environ une fois tous les 27 jours. Les boucles s’étendant au-dessus des régions brillantes sont des champs magnétiques qui ont piégé un plasma chaud et incandescent. Ces régions lumineuses sont également la source d’éruptions solaires, qui apparaissent comme des éclairs lumineux lorsque les champs magnétiques s’enclenchent dans un processus appelé reconnexion magnétique."