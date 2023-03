Nasa : une étoile sur le point de se transformer en supernova capturée par James Webb

C’est une image absolument incroyable que nous offre le télescope James Webb : une étoile sur le point d’exploser et de former une supernova, un des évènements cosmiques les plus violents.

Comme la Nasa l’explique dans un communiqué, WR-14 fait partie des étoiles les plus lumineuses, les plus massives et les plus brièvement détectables jamais rencontrées par l’agence spatiale. James Webb l’a capturée en juin 2022, seulement quelques mois après sa mise en service. Hubble l’avait déjà prise en photo il y a des années mais l’étoile n’avait pas les détails que cette image permet d’atteindre.

WR-14 est en phase Wolf-Rayet c’est-à-dire juste avant de devenir une supernova, elle est en train de se débarrasser de ses couches externes, ce qui entraîne un halo caractéristique de gaz et de poussière. Phase très rare et éphémère, c’est un moment incroyable à immortaliser.