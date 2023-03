Nasa : on pourra sauver la Terre si un astéroïde tueur de planète nous menace, suivez la vidéo heure par heure

"Les gens peuvent considérer la mission DART comme une expérience assez simple qui ressemble à une partie au billard dans l’espace – un vaisseau spatial solide impacte un astéroïde solide", explique à Vice Cristina Thomas, scientifique à la Northern Arizona University et qui a dirigé l’étude Dimorphos.

"Cependant, les astéroïdes sont bien plus complexes qu’un simple rocher solide ; en fait, la plupart des astéroïdes sont ce que nous considérons comme des tas de décombres." Et si on tape dans un tas de crasses, le tas de crasses va partir dans tous les sens…