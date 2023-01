Nasa : les ailes de la nébuleuse du papillon enfin comprises ?

"La nébuleuse du Papillon est extrême par la masse, la vitesse et la complexité des éjections de son étoile centrale, dont la température est plus de 200 fois supérieure à celle du soleil mais est à peine plus grande que la Terre", explique Bruce Balick, professeur émérite d’astronomie à NDTV. "Je compare des images Hubble depuis des années et je n’ai jamais rien vu de tel."

L’équipe a alors découvert d’étranges éjections de matière qui contribuent à faire sortir une partie de la matière de la nébuleuse de façon asymétrique à plus de 1000 km par seconde. Certains jets de matière se croisent, forment différentes structures irrégulières.

Une hypothèse serait la fusion de l’étoile centrale avec une autre étoile à proximité mais les chercheurs ne peuvent rien prouver pour l’instant et il leur faudra les observations faites par le télescope James Webb, beaucoup plus puissant, pour démêler cette histoire.