Nasa : la première image d’une exoplanète prise par James Webb exalte les scientifiques

La NASA a révélé la toute première image d’une exoplanète en dehors de notre système solaire.

Il aura fallu toute la puissance de James Webb car les étoiles sont beaucoup plus brillantes que les exoplanètes, rendant la prise d’image très compliquée. HIP 65426 b est la première exoplanète prise en photo par le télescope spatial James Webb. Géante gazeuse elle ne peut donc pas habiter la vie, n’en déplaise à tous ceux qui attendent que la Nasa trouve la vie ailleurs dans la galaxie grâce à ce télescope très puissant.

Si l’on n’a pas encore trouvé de preuves de la vie extraterrestre, cela reste une avancée incroyable, comme le souligne Sasha Hinkley, professeur de physique et d’astronomie à l’Université d’Exeter et responsable des observations, dans un communiqué de la NASA : "C’est un moment de transformation, non seulement pour Webb mais aussi pour l’astronomie en général."

Découverte en 2017, HIP 65426 b est de six à 12 fois la masse de Jupiter (une grande marge qui devrait être réduite par les nouvelles observations possibles aujourd’hui) et elle a entre 15 et 20 millions d’années.

L’image permet non seulement aux chercheurs d’examiner cette exoplanète en profondeur, mais elle ouvre également la voie à l’étude d’autres mondes lointains. Peut-être d’exoplanètes rocheuses qui pourraient être propices à l’apparition de la vie.

"Je pense que ce qui est le plus excitant, c’est que nous venons tout juste de commencer", conclut Aarynn Carter, chercheuse postdoctorale à l’Université de Californie et responsable de l’analyse des images. "Il y a beaucoup plus d’images d’exoplanètes à venir qui façonneront notre compréhension globale de leur physique, de leur chimie et de leur formation. Nous pouvons même découvrir des planètes jusque-là inconnues."