Nasa : la bande-annonce du retour sur la Lune façon blockbuster hollywoodien

La Nasa a dévoilé une vidéo sur le retour de l’humain sur la Lune et ils n’ont pas fait ça à moitié ! Un trailer pour donner rendez-vous aux foules le 3 avril pour la révélation de l’équipe qui prendra place à bord d’Artemis 2 et qui foulera le sol de la Lune.

Cela fait 50 ans que le dernier homme a quitté la Lune et que l’être humain n’y est plus retourné. Si nombre de sondes et missions robotisées sont allées rendre visite à notre satellite naturel (comme le rover chinois Yutu-2 qui a fait des photos parfois très intrigantes), l’Humain n’y est plus retourné depuis un demi-siècle.

La Nasa a lancé son nouveau programme d’exploration spatial Artemis en 2022 avec l’envoi d’Orion en orbite autour de la Lune.

En août 2022, l’agence spatiale américaine présentait les sites candidats à l’alunissage, récemment, la Nasa dévoilait les nouvelles combinaisons des cosmonautes qui partiront sur la Lune, il ne reste plus que l’équipe d’Artemis II à présenter au monde entier.