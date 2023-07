Nasa : Ingenuity réapparaît sur Mars après deux mois sans nouvelles

L’Ingenuity Mars Helicopter de la Nasa avait cessé de donner signe de vie depuis le 26 avril lors de son 52e vol au-dessus de Mars. Il reprend enfin contact.

Alors qu’il descendait vers la surface de Mars pour atterrir après son 52e vol le 26 avril dernier, la Nasa a perdu contact avec l’Ingenuity Mars Helicopter. Si cela peut sembler alarmant, c’était en fait programmé. En effet, une colline se dressait entre le lieu d’atterrissage de l’hélicoptère et le rover Persévérance, bloquant la communication entre les deux. Ce rover agit comme un relais radio entre l’hélicoptère et les contrôleurs de la mission.

Rien de stressant donc jusqu’au 28 juin où Perseverance a atteint le sommet de la colline, a pu revoir Ingenuity et relancer la communication.

"La partie de Jezero Crater que le rover et l’hélicoptère explorent actuellement a beaucoup de terrain accidenté, ce qui rend les interruptions de communication plus probables", explique le chef de l’équipe Ingenuity, Josh Anderson, dans un communiqué. "L’objectif de l’équipe est de garder l’ingéniosité en avance sur la persévérance, ce qui implique parfois de dépasser temporairement les limites de la communication. Nous sommes ravis d’être de retour à portée de communication avec Ingenuity et de recevoir la confirmation du vol 52."

Il leur aura donc fallu attendre 63 jours avant de recevoir les données récoltées lors de ce vol qui doivent encore être traitées et analysées.