Nasa : Hubble repère un trou noir supermassif qui donne naissance à des étoiles

Récemment, Hubble a donc découvert un trou noir supermassif, situé à environ 34 millions d'années-lumière dans la galaxie Henize 2-10. Rien d’extraordinaire jusqu'ici mais on l'a vu cracher un énorme jet de gaz ionisé de 500 années-lumière de long à une vitesse d'1,6 million de km /h. À cela, rajoutez la formation de nouvelles étoiles et le fait qu'elles soient rattachées au trou noir et vous avez la dernière découverte d'Hubble, qui est parue dans la revue Nature.

"Dès le début, je savais que quelque chose d'inhabituel et de spécial se passait à Henize 2-10, et maintenant Hubble a fourni une image très claire de la connexion entre le trou noir et une région voisine de formation d'étoiles située à 230 années-lumière du trou noir", a déclaré la co-auteure de l'étude Amy Reines, astrophysicienne à l'Université d'État du Montana, dans le communiqué de la Nasa. "L'incroyable résolution de Hubble montre clairement un motif en forme de tire-bouchon avec du gaz."