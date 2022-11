Nasa : des astronautes vivront sur la Lune d’ici 2030

Un responsable de la Nasa assure que des astronautes vivront et travailleront sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Un petit air de "For all Mankind"?

Dans une interview avec la BBC, Howard Hu, chef du programme de vaisseau spatial lunaire Orion, prétend que des humains pourraient vivre sur la lune pendant des périodes plus ou moins longues et ce, avant 2030. Ils auraient des habitats pour vivre et des rovers pour se déplacer pendant leur travail.

"Ils auront des habitats, ils auront des rovers au sol. Nous allons envoyer des gens à la surface [de la Lune], et ils y vont vivre et faire des recherches."

Cette déclaration suit la bonne nouvelle de la mission Orion qui a aujourd’hui fini de faire le tour de la Lune et entame son chemin retour vers la Terre. Les mannequins présents auront pu enregistrer l’ensemble des contraintes physiques que de vrais humains subiront une fois dans le vaisseau. "Nous retournons sur la lune. Nous travaillons à un programme durable et c’est le véhicule qui transportera les personnes qui nous ramèneront sur la lune", soutient-il.

La fiction de "For all Mankind" pourrait bien être rattrapée par la réalité puisque le but du programme Artemis est notamment la construction d’une passerelle lunaire, une station spatiale où les astronautes pourront vivre et travailler en orbite autour de la lune avant de s’envoler plus loin dans notre système solaire. "Avancer, c’est vraiment vers Mars", conclu Howard Hu. "C’est un tremplin plus important, un voyage de deux ans…"