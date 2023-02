Naruto Shippûden : la série manga phénomène arrive sur Tipik !

Pour les vacances de carnaval, Tipik vous fait plaisir en diffusant la série animée la plus en vogue du moment : Naruto Shippûden. Phénomène qui passionne petit.e.s et grand.e.s, Naruto Shippûden fait partie des références et des incontournables en matière de manga et d'anime japonais.

Les épisodes seront diffusés tous les jours durant deux semaines (du lundi au vendredi) dès le 20 février à partir de 19h sur Tipik. Ils seront aussi disponibles sur Auvio.

Naruto Shippûden a fait une entrée fracassante dans le monde du japanime, il y a déjà 16 ans ! Sortie en 2007, la série anime de manga japonaise est signée par Masashi Kishimoto. Il s’agit de la deuxième partie issue du manga Naruto. Le saviez-vous ? Shippûden" 疾風伝 " signifie "légende du tourbillon" en japonais.