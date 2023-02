Pour les vacances de carnaval, Tipik diffuse la série manga le plus populaire des années 2000 : Naruto. Phénomène qui passionne petit.e.s et grand.e.s, Naruto fait partie des références et des incontournables en matière de manga et d'anime japonais.

Les épisodes seront diffusés tous les jours durant deux semaines (du lundi au vendredi) dès le 20 février à partir de 18h50 sur Tipik. Chaque épisode sera disponible en replay sur Auvio durant 30 jours.