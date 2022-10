Narcoterrorisme : "La lutte continue sans relâche", affirme le ministre Vincent Van Quickenborne

Les quatre Néerlandais soupçonnés d’avoir planifié l’enlèvement du ministre de la Justice belge Vincent Van Quickenborne comparaissent ce mercredi devant la justice néerlandaise afin de décider s’ils seront transférés vers la Belgique. Interrogé sur La Première, Vincent Van Quickenborne estime qu’on "est entré dans une nouvelle phase du narcoterrorisme : les bandes tentent de se mêler de ce qui se passe dans le monde réel. Cela n’a rien à voir avec ma personne, mais avec la fonction que j’occupe, comme gardien de l’Etat de droit. Je m’inspire beaucoup de la détermination avec laquelle les magistrats et les policiers continuent leur travail. Depuis le démantèlement du réseau dans le dossier SKY ECC, on a pu arrêter plus de 1200 personnes, dont des centaines se trouvent aujourd’hui en prison et la lutte continue sans relâche".

Face au manque de moyens dont se plaignent régulièrement les policiers et les magistrats, Vincent Van Quikenborne répond que le gouvernement fédéral a décidé en juin de remplacer, au sein de la Police judiciaire fédérale (PJF), chaque personne qui part par une autre alors que sous le gouvernement précédent, on ne remplaçait qu’une personne sur trois. Et 195 enquêteurs supplémentaires y seront affectés, indique-t-il : "En termes de moyens et de personnes, on n’a jamais autant investi qu’avec ce gouvernement".