Narcisse, du reflet d’un fleuve aux écrans de téléphone

Un affront qui sera puni par une sentence vengeresse, proféré par la déesse Némésis, et qui lui tient lieu de destin : "Que le barbare aime à son tour, sans pouvoir être aimé !" Et alors que Narcisse se balade en forêt et s’abreuve à un lac après une longue journée de chasse, Narcisse voit apparaître un reflet dont il tombe éperdument amoureux.

Narcisse demeure, des jours durant, immobile, penché au-dessus des eaux claires et argentée, à contempler son image, plongeant dans un fantastique délire amour au destin funeste, puisque, comme nous le dit Ovide, Narcisse reste là, immobile, jusqu’à ce qu’une "nuit éternelle couvre ses yeux, épris de sa beauté".

Dans les tréfonds de son âme, Narcisse meurt de contempler sa propre vacuité. Et c’est pourquoi il a toujours besoin des autres, moins pour les aimer et les chérir que pour en être aimé et chéri.